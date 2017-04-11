打給派出所要捐大體 女海邊尋短遭救回

劉女企圖自殺被警方救回。（楊明峰翻攝）

劉姓女子日前打電話至桃園市大園警分局潮音所，指稱要到跳海輕生，死後要捐出大體。所長郭家宏與警員鄭柏佑即前往轄區海邊找尋30分鐘，在海灘削波塊旁找到該名女子。警方發現，女子右手有3道刀割痕跡，其中一道刀痕還很新但不深，趕緊將劉女帶回派出所，針對傷口做簡易包紮。

劉女露透，最近與丈夫離婚，心情不好，才會到海邊企圖尋短。劉女的兒子接獲到所表示，全家到處找尋母親下落，還好被被警方救起，否則後果不堪設想，事後安撫母親後並將其帶回家。

(中時)