為毛小孩找新家 認養小棧掛牌

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雲林縣長李進勇曾經同時養5隻狗，堪稱愛狗一族。（許素惠攝）

雲林縣毛小孩愛心認養小棧掛牌。（許素惠攝）

雲林毛小孩愛心認養小棧上午掛牌，縣府祭出認養者可以獲得總值1萬2千元的毛小孩VIP服務大禮，鼓勵大家多認養。

縣政府為推廣動物認領養及減少犬隻在外流浪數量，以異業結盟方式與縣內合法優良寵物業者聯邦寵物公司、碰碰狗寵物百貨公司等合作設置犬貓愛心認養小棧。

李進勇表示，自己也很喜歡寵物，家裡最高紀錄曾經同時養5隻狗，為家中帶來許多歡樂，但當寵物生病時，家裡就變成加護病房，家人們一起合作讓寵物得到最好的照顧，呼籲所有的飼主都要對家中毛小孩負起一輩子的照顧責任。

李進勇很感謝業者與縣府一起攜手照顧流浪的毛小孩，期待這些可愛的寵物都可以藉由「愛心認養小棧」的設立順利找到新主人，重新擁有家的溫暖。

1萬2千元的9大VIP認養大禮服務，包括獸醫師健康評估、免費絕育、晶片植入、寵物登記、犬貓重大傳染病篩檢、每年免費狂犬病預防注射、犬貓多價混合疫苗、寄生蟲預防藥物投予、並加贈頸圈及繫繩等。有意願加入「愛心認養小棧」行列的店家，可與雲林縣防疫所(05-5523299)聯繫。

(中時)