《足球》要蓋邊境圍牆先等等 美、墨將聯合申辦2026世界盃

美國、墨西哥與加拿大三國足協主席宣布，聯合申辦2026年世界盃。（美聯社）

2026年世界盃足球賽主辦城市尚未公布，但從32隊擴增到48隊已成定局，今傳出重大消息，為了因應更多球隊參賽，以及應運而生的更多場次，原本決定申辦的美國、墨西哥與加拿大已確定聯合申辦2026年世界盃，儘管投票時間還久，但「三國同盟」的實力優渥，已是主辦權最大熱門。

值得一提的是，美國新任總統川普上台後，已正式宣告將在美國與墨西哥邊境修建圍牆，若兩國與加拿大確定攜手舉辦2026年世界盃，儘管屬於民間活動，卻讓此政策的延續更加值得玩味。

由於2018俄羅斯、2022卡達世界盃的申辦過程，貪污舞弊行為頻傳，重創國際足總（FIFA）威信，也讓FIFA決心進行一連串改革行動，除了2026年世界盃將擴編為48隊，還決定該洲的國家曾主辦前兩屆世界盃，就不得再申辦，這使得歐洲與亞洲國家已確定無法申辦2026年世界盃，更讓美、墨、加同盟要拿下主辦權，機會極為濃厚。

美國曾主辦1994年世界盃，墨西哥曾主辦1970、1986年世界盃，加拿大則主辦過2010年女足世界盃，都有舉辦過世界級足球賽事的經驗，也是「三國同盟」要搶下主辦權的最大優勢。若順利奪標，將成為2002年日、韓合辦後，第2次聯合舉辦的世界盃。

根據新版規則，能與北美洲爭辦的地區，只有非洲、南美洲與大洋洲，目前浮出檯面的爭辦國，南美洲是哥倫比亞，大洋洲則是有澳洲與紐西蘭合辦，非洲傳出是摩洛哥，但都僅限於傳聞。

(中時電子報)