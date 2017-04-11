蝶戀花事件後 這件事參與人數暴增

蝶戀花旅行社意外事件中，蕭姓領隊因從勞保退保後未加職業災害保險，恐連死亡給付都領不到。根據勞動部統計，退休後再重新投入工作，而未參加職災保險者至少8千多名，勞動部呼籲這些勞工應盡快加保職災保險，以保障工作安全。

勞動部勞動保險司專門委員白麗真表示，過去受限於勞保條例規定，領完勞保給付後就不能再參加勞保，但考量勞工再投入職場，還是有加保職災保險的必要，因此單就職災保令釋逐步放寬。

職災保險費率依職業而不同，費率區間從0.11~0.99％不等，像是研究發展業、金融保險業皆為最低費率，礦業及土石採取業則因風險較高，費率也最高，目前總體平均費率為0.22％，若以平均投保薪資3萬元來計算，保費約66元，費率3年檢討一次，下次檢討為2019年。

過去每月新參與職災保險人數約2千多人，但今年2月發生蝶戀花旅行社遊覽車於國道翻覆事故後，當月的加保人數提升到5831人，且勞動部首度主動針對已領取勞保給付，或年逾65歲已請領其他社會保險養老給付，再從事工作者進行勾稽，當中有參加職災保險者約24萬名，但仍有8496名未參加職災保險，所屬單位約5416家。

近年來數起職災意外，部分遭受災害的勞工，領過勞保老年給付後再從事工作，卻因未參加職災保險，因此無法請領職災保險給付，勞動部指出，對雇主而言，職災保險費用不高，但讓員工加保過後，可抵充職災補償責任，通常雇主都願意加保來分散風險，考量可能有些雇主不清楚相關規定，近期勞保局將主動寄發通知，以確保勞資雙方權益。

(中時)