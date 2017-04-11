《屎命召喚》 靈感來自大葉生廁所醞釀2年

大葉大學多媒學程畢展，《屎命召喚》是張仁謙（右一）2年前上廁所時就開始醞釀的靈感。鐘武達攝。

大葉多媒體學程學生設計的宣傳動畫《下一站員林客運》有感人的故事情節。鐘武達攝。

大葉大學多媒體數位內容學位學程第3屆畢業展「未拆包裹」創意登場，其中《屎命召喚》是學生2年前上廁所時開始醞釀的靈感；「下一站員林客運」是與客運業產學合作寫成的感動故事，琳瑯滿目的創意發想，有看頭。

多媒體學程畢籌會會長劉建佑表示，大學生涯，是一點一滴累積的能力跟經驗，像一層又一層的包裹，而學習堪稱是給自己人生最好的禮物，畢業展命名「未拆包裹」，有深深的意涵。

學生的創意也充滿趣味，葉云如、黃緯誠、鄒安婷、張仁謙、鄧琨耀的《屎命召喚》，描寫著1場腸道裡的戰爭，食物、細菌、益生菌經過激烈戰鬥，最後全部都被排到馬桶沖走。

《屎命名喚》創意來自張仁謙，他說，大二的某一天上廁所突然想到，看不見的肚子裡說不定存在一個小世界，當時就很想把這個概念創作為動畫。「在肚子裡醞釀了2年」，作品果然不同凡響，預告片才上網，就吸引大家的目光。

《下一站員林客運》，是詹鎮源、劉建佑、王子嘉、郭家禎為員林客運設計的宣傳動畫。詹鎮源說，全長3分鐘的影片沒有台詞，透過視覺語言表徵親情互動，描寫1名擔任客運維修人員的父親，與曾經想要外出打拚、後來選擇返鄉擔任客運司機的兒子的心情轉折。

多媒體學程主任程仲勝說，「未折包裹」展出的動畫、遊戲、漫畫、模型設定集、桌遊等19組創作，即日起到14日在大葉藝廊舉辦第一波校內展外，5月19日至22日也將參加在台北世貿三館的「新一代設計展」。

(中時)