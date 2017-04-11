川普外交政策調整 美媒：5人幫下指導棋

川普與幕僚們在戰情室聽取飛彈攻擊敘利亞簡報。（擷取自史派瑟推特）

川普下令轟炸敘利亞的戰情室照片曝光，意外揭露這位新任總統與幕僚之間的親疏，外界更從中捕捉到，是哪些人襄助他做此重大決策。美媒分析，國務卿提勒森及川普女婿庫許納等5人幫下指導棋，正為川普政府穩住外交走向。

華爾街日報提到，這次川普下令美軍轟炸敘利亞空軍基地，報復敘總統阿塞德使用毒氣殺害平民，讓外界見識到川普的國安策略有別以往。

而形塑川普政府更向傳統外交路線靠攏的重要成員，包括提勒森（Rex Tillerson）、國防部長馬提斯（James Mattis）、白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）及庫許納（Jared Kushner）5人，其中提勒森及馬提斯更是主要決策人物。

分析也指出，5位幕僚整體穩定了新政府的策略思維，推向更傳統的軌道。早先川普甚為倚重的幕僚則被踢出核心，前國安顧問佛林已去職，策士巴農漸離國安核心，白宮國家貿易委員會顧問納瓦洛也影響力漸褪。

(中時電子報)