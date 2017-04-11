李明哲案 陸委會下午5時開國際記者會
針對民進黨前黨工李明哲在中國大陸失聯事件，行政院大陸委員會預定今天下午5時召開國際記者會，由陸委會主委張小月主持。
長期關注中國大陸維權議題的李明哲是民主進步黨前黨工、台北文山社區大學員工。他在3月19日自澳門入境廣東省珠海市後，不久便無音訊，至今已24天。
李明哲的妻子李凈瑜原定4月10日赴陸尋夫，卻遭中國大陸註銷台胞證。對此，陸委會當天發布新聞稿表達嚴正抗議，並呼籲陸方儘速透過雙方既有管道聯繫通報及處理。
李凈瑜10日晚間發表公開信指出，她不會讓李明哲為了獲得自由而失去尊嚴，「中國再強大，只能剝奪我們的生命與自由，但絕對粉碎不了我們的尊嚴」。
針對李明哲事件，立法院院會今天通過民進黨立法院黨團提案，要求北京當局立即釋放李明哲、儘速對外說明他涉及何罪，並公布關押地點、協助安排家屬探視；政府應全力與陸方交涉。1060411
(中央社)
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