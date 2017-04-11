感受腳踩土地，唐榮國小開闢赤足區

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唐榮國小學生赤腳奔跑，臉上都自然露出笑容。（林和生攝）

唐榮國小學生赤腳奔跑，感受土地柔軟觸感。（林和生攝）

唐榮國小學生脫掉鞋襪，迫不及待要進入赤足專區體驗打赤腳的快感。（林和生攝）

你有多久沒有感受赤腳踩踏土地的觸感？屏東市唐榮國小為讓學童親身體驗，透過家長小額捐款，在學校閒置空間新闢赤足專區，進入此區強制要求脫掉鞋襪，希望師生盡情享受光著腳踢球及奔跑的樂趣，有人戲稱這裡像施了魔法，進來後都會自然的開懷大笑。

唐榮國小校長施世治表示，這近400平方公尺空間，原本預留當活動中心，但隨著少子化導致學生人數逐年遞減，加上建設經費籌措不易，這裡始終是草皮一片。

學校日前突發拋出「赤足能量區」的構想，獲得家長響應，以每戶200元小額捐款，募集70位家長力量，訊息發出不到一天，1萬4000元就立即達標；家長不僅出錢又出力，利用假日自搭鐵架、隔上圍網，確保沒有寵物進入便溺，專區完成後，瞬間成為全校熱門空間之一。

施世治說，進來這裡只有2個要求，第一、一定要脫鞋襪，第二、禁止帶寵物進入，就是為了保留乾淨且安全無虞的遊戲環境。特教班最頻繁使用，導師說，草地柔軟且安全，適合發展感覺統合課程，就算趴在地上、甚至跌倒，也不用太擔心。

一年級學生呂瑀恩說，印象中很少在戶外脫鞋活動，赤腳踩踏土地感覺刺刺的，非常舒服；同班同學易永旭則表示，以前在外面光著腳就怕踩到狗大便，這裡能夠盡情奔跑，真開心。

(中時)