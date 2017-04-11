撇零互動遭冷落 熊黛林豪曬豪門婆婆愛的禮物

熊黛林曬婆婆愛的禮物，大秀婆媳好感情。（圖／取材自熊黛林微博）

大陸女星熊黛林去年10月與香港百億小開郭可頌登記結婚，小倆口婚後努力做人，熊黛林還多次被傳懷孕，她日前也曬出抱男孩照，渴望當媽的心情溢於言表，不過卻爆出熊黛林與郭可頌及一群親戚上山拜拜時，她全程都低頭玩手機，跟老公也零互動，而今（11日）熊黛林則曬出婆婆愛的禮物，打臉零交流傳聞。

新手人妻熊黛林婚後積極做人，並調理身體準備懷孕。（圖／本報系資料照片）

新手人妻熊黛林日前被直擊與郭可頌親友零交流，她不時滴人玩手機，甚至還傳出連和老公都沒互動，而熊黛林今則在微博曬出手拿雞腿照，透露：「婆婆的愛心雞腿真好吃」，大秀秀婆媳好感情，讓熊黛林因肚皮沒動靜而遭婆家冷落的傳言不攻自破。

一心趕進度的熊黛林，婚後不僅積極做人，調理身體準備懷孕，熊黛林還曾透露想生龍鳳胎，搞定一直想生2個孩子的願望，她也提到曾向今年升格當媽的Angelababy討求子秘方，Baby則認為懷孕很簡單。

(中時電子報)