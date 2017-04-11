吸毒恍神開車自撞 836克K他命露餡
一輛白色自小客車於今天凌晨2點多在南投縣台16線省道指標11K處自撞護欄，集集分局員警到場處理，發現駕駛人陳姓男子神情恍惚，鼻頭及胸前有白色粉末。經詳問盤查，發現其皮包內藏有大小各1包K他命，合計重達836.15公克，警方因他吸毒駕車肇事，依公共危險罪及毒品罪移送南投地檢署偵辦。
陳嫌坦承，凌晨在名間鄉彰南路吸食毒品後駕車至水里地區閒晃，因恍神打滑撞護欄，造成車輛嚴重毀損，其所攜帶之毒品係在台中市夜店購買，僅做為個人吸食使用。但警方不採信他純為自用之說詞，懷疑持有大量毒品是準備要販賣。
集集分局長廖志明表示，毒品為各項犯罪之淵藪，一旦染毒將害慘自己及家人，民眾應從事正當休閒活動，打造乾淨健康之生活環境。另民眾如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關檢舉，以利查緝，共同維護社會治安。
(中時)
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