憶搭聯航惡夢經驗 劉強東：全球最爛 没有之一

京東集團CEO劉強東斥聯航全球最爛。(圖／本報系資料照)

美國聯合航空（UA）用粗暴手段逼華裔乘客下機，點燃網友怒火，京東集團CEO劉強東看到新聞後，也憶起過去搭乘聯航經驗，怒斥：「全球最爛，沒有之一」！

聯航強行拖乘客下飛機，引起眾怒，總裁姆諾茲雖發表道歉聲明，卻傳出他在公司內部信中，稱這位乘客「引發混亂」又「好鬥」，並表態支持員工做法，更讓民眾傻眼氣憤，揚言要抵制聯航。

劉強東在看到新聞後，也憶起3次乘坐聯航的噩夢般體驗，並直言：「我負責任的說，美聯航的服務絕對是全球最爛的，沒有之一」！

(中時電子報)