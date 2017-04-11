日本團隊計畫首先鑽穿地殼直達地幔

地球構造的剖面圖，日本研究團隊打算鑽探到上部地幔(地函)的軟流圈部，據信此處是高黏度、如同瀝青的類熔岩。(圖/教育部)

人類幾乎探索了地球的每一個角落，也能夠擺脫地球引力前往太空，但是對於地底，仍然是一處從未實際到達的地方。地底的探測，受制於地質結構與巨大的壓力、溫度，因此地底的研究還比太空來的困難許多。

CNN報導，一群日本科學家說，他們計劃成為第一個成功鑽入地球地幔的研究團隊。日本海洋與地球科學技術機構（JAMSTEC）的研究人員表示，他們希望能夠更多地了解我們地球是如何形成，還有地幔組成的真相。日本媒體本周初首先報導了該項目，現在處於前置作業階段，實際鑽掘定在2030年。

地幔(mantle)也稱地函，是在地殼之下的高熱的軟質深層結構，一般推測地幔位於海底地殼六公里處以下，厚達2900公里，總體積佔地球全部整體的80％以上。此處仍是以矽酸岩質為主，因為地底高熱而形成熔融狀，產生對流與下沉等地幔，過程緩慢而力量巨大，因此造成各種地質現象，包括火山爆發、地震、板塊錯動、海溝隱沒、造山作用等等。

日本最大的地質鑽探船地球號。(圖/JAMSTEC)

JAMSTEC研究員安倍那津枝(音譯Natsue Abe)表示：「我們過去對於地幔的一切看法都是推測的，看到的地幔材料多半是黃綠色橄欖石，那是地幔冷卻並結晶化的結果。但是實際情況並不真正瞭解，所以我們想要直接鑽探到地幔，取得樣本來研究。」

安倍接著說：「這項研究也對多地震的日本有幫助，日本是多火山、多地震的國度，防災是相當重要的。瞭解地幔也有助於預測地震與防災的方式。」

目前正在考慮3個鑽井點，這3個位置都在太平洋。安倍說：「一處在夏威夷、另一處是哥斯達黎加，而最後一處是在墨西哥。這3個地方還會再進一步評估。」

為了進入地幔，至少要有鑽探10公里以上的實力，才能先通過平均深度4公里的海洋，再鑽過6公里的海底地殼，抵達地幔上層。現在JAMSTEC的希望寄託在目前最先進的鑽井船之一「地球號」(Chikyu)身上。安倍說：「這是地質鑽探領域中最大的鑽井船，鑽井能力比過往的船都要強，可以突破前人的記錄，到達更深的地下區域。」

安倍說，這個研究項目有4個主要目標，第1當然是鑽到地幔。第2是調查海洋地殼和地幔之間的邊界，第3是瞭解海洋地殼如何形成，第4是研究微生物的最深界線在何處?

(中時電子報)