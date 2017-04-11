盼成典範 興大產學研鏈結中心揭牌

中興大學「產學研鏈結中心」今天揭牌，包括興大校長薛富盛（右三）、中科管理局副局長許茂新（左三）皆參與揭牌儀式。（林欣儀攝）

推動學術、產業與法人攜手打造世界級新創企業，國立中興大學共有3項計畫通過教育部「新型態產學研鏈結試辦方案」審核，為全台大學最多，而為提升產業競爭力，興大也設立「產學研鏈結中心」，11日正式揭牌，未來盼建立典範、引領全台各大學。

「產學研鏈結中心」在興大校長薛富盛、中科管理局副局長許茂新等人參與下盛大揭牌。興大表示，此中心率全國大學之先成立，未來將逐步納入法務、會計、市場規畫等專業人才，提供各項創新創業教育訓練，及共同工作空間供創業團隊使用，就近輔導價創團隊技術移轉或成立衍生企業。

薛富盛表示，此中心成立主要配合教育部推動的「新型態產學研鏈結試辦方案」，去年全台共有183案送件，第一階段有53件構想書通過，但最後僅15項計畫獲核定，興大是全國唯一拿到3項計畫的大學。

通過核定的計畫分別為「新農業4.0廚餘煉金：快速處理廚餘製成有機質肥料之創新技術」、「新材料應用與智慧智造帶動的智慧複合加工技術」及「智慧機械之線上量測儀器與資訊智慧整合開發」，共獲得經費挹注達1.3億元。許茂新強調，未來盼透過鏈結中心造就更多技轉。

(中時)