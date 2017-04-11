板橋區農會選舉傳賄選 理事長、常務監事涉嫌百萬綁樁
板橋區農會選舉傳賄選，甫當選農會理事長廖裕德、常務監事郭宏政涉嫌以100萬元現金及高價洋酒向會員代表綁樁、買票，並於今年3月1日理、監事選舉投票前，多次招待多名會員代表餐宴，要求於隔日理、監事選舉時，支持廖陣營所推舉的理、監事人選，事後廖、郭順利當選。
新北地檢署檢察官陳旭華於4月11日指揮調查局北部地區機動工作站，持搜索票，前往廖裕德等人辦公室、住居所共34 處搜索，並約談被告廖裕德等共36人。
(中時)
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