台中文學獎徵件開跑 7/14截止收件

第6屆台中文學獎徵文活動今天宣布起跑，台中市副市長林依瑩說，這項徵文活動總獎金達新台幣170萬元，歡迎大家踴躍參加，7月14日截止收件。

「第6屆台中文學獎徵文起跑記者會」今天在市府台灣大道市政大樓舉行，包括林依瑩、市府文化局長王志誠、作家劉克襄及陳憲仁等人共襄盛舉，聆聽歌手鐘麗琴現場演唱母語歌曲，眾人並共同將代表6種徵選文類的星球黏貼到銀河上，象徵在廣大的文學銀河中探索文字，也拼出台中文學獎的宇宙。

林依瑩表示，台中文學獎歷屆都獲廣大迴響，每年收件數達1000多件，是培育文學種子很重要的搖籃，讓大家有努力的目標；很高興第6屆台中文學獎徵件開跑，有6大徵選文類，期待今年突破往年徵件數，號召跨年齡層的更多人參與文學寫作，孕育台中成為文學城市、文化之都。

王志誠指出，台中市有良好的文學傳統，文學家輩出，也持續看到新人展露頭角，文學獎是一個互相切磋、鞭策自我很好的舞台，第6屆即日起開始徵件，徵選類別也有鼓勵學生參加的青少年散文類，歡迎大家踴躍投稿，共同推動文學發展，打造台中成為文化城。

去年台中文學獎文學貢獻獎得主、作家劉克襄表示，文學獎就像一列火車，需要不斷推動，也會愈來愈有感覺，自己年輕時常參加文學獎，透過比賽激發創作慾望，得獎的興奮更是至今難忘；台中文學獎行之有年，市府極為重視，透過地方舉辦，更能提供對藝文有興趣的年輕人，一個搭上火車的月台，走入文學，進而至全國、甚至全世界。1060411

(中央社)