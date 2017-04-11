世大運8月登場 監委肯定西區門戶計畫

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世界大學運動會今年8月登場，監察委員巡察台北市，對於「西區門戶計畫」企圖行銷台北特色，表示肯定，並提醒注意延平北路及博愛路等交通動線情形。

監察委員陳小紅、高鳳仙及包宗和昨天巡察台北市，關心東、西區門戶計畫等規劃情形。監委實地到台北行旅廣場、交六用地、忠孝西路及北門周邊區域勘查，瞭解台北市政府執行「西區門戶計畫」概況，並赴「國家生技研究園區」聽取中研院簡報，與市府交流「台北市產業發展相關議題」意見。

監委陳小紅今天指出，世界大學運動會即將於今年8月舉行，台北都市意象，至關重要。北市府透過「西區門戶計畫」，將台北車站、台北行旅廣場及北門周邊區域，連結成一帶狀空間，企圖行銷台北特色，可以感受到市府的用心。

另外，陳小紅說，市府預計藉由「東區門戶計畫」，以南港車站為發展中心，在數位與共享新經濟發展帶動下，形塑台北人文與科技並重的發展特色。尤其由國家競爭力提升及國際鏈結角度，審慎思忖包括松山機場定位，並建立「虛實共構」、「軟硬協力」的想法生態系。

監察委員高鳳仙說，市府透過「西區門戶計畫」改善當地空間及交通連繫的努力，應予以肯定；為臻完善，她提醒市府仍須注意延平北路及博愛路交通動線情形，並建議市府就舊台北市議會、台北表演藝術中心，做更好的研議安排。

高鳳仙說，市府預計規劃「士林北投科技園區」，她提醒事先妥適規劃當地內外交通聯絡，避免交通壅塞問題發生。

監委包宗和表示，「西區門戶計畫」中的古蹟、歷史建築，有其紀念性空間意義，提醒市府遵循相關古蹟維護規定，建議妥適處理周邊博物館管理維護。

監委表示，肯定北市府營造更好都市環境，也期勉北市府將來透過公私協力、相關機關共同合作，在軟體、硬體等層面持續努力，建構更好的都市發展。1060411

(中央社)