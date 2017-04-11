屏東檸檬汁前進大陸 3個月熱銷千萬杯
家住屏東的陳英旭務農20多年，從沒想過有一天自己種的檸檬能以原汁形式出口到中國大陸，並在德克士炸雞店2300家門市銷售，去年試賣3個多月就有超過1000萬杯的銷量。
頂新集團旗下德克士與金色大地公司推出的「鮮萃檸檬飲」今天舉辦新品發表會，邀請20多名契作的屏東農民到上海指導、參觀。陳英旭表示，活了快60歲終於能把家業發揚光大，出乎意料也很感動。
陳英旭指出，屏東這款「優利卡」檸檬的特色是酸度高、香氣足，光用聞的就是一種享受。他還熱情地向試喝民眾解說，買檸檬要挑青綠色的，榨汁一定要連皮，才能把檸檬精油榨出來，喝了才會身體健康。
為了讓消費者喝到最道地的台灣口味，德克士推出的檸檬飲新品酸度比大陸市售的檸檬汁高好幾倍。德克士事業本部總經理邵信謀表示，一開始擔心大家嫌太酸，沒想到市場反應超好，令他信心大增。
邵信謀說，檸檬飲新品去年9月底在大陸全面試賣，一開始從市場接受度較高的冷飲賣起，天氣轉涼後，顧客主動要求推出熱飲。短短3個多月時間，賣了超過1000萬杯，以每顆檸檬長約7公分計算，可疊1512座101大樓。
金色大地總經理呂政璋表示，為了確保品質，還在產地聘請駐點檢驗人員，一杯檸檬汁「從農田到餐桌」的過程至少得經過5道檢驗，包括水壤、土質、用藥、進口、出口等環節。
呂政璋說，去年一共在屏東採購1100噸的檸檬，榨成汁後約400噸進口到大陸；今年以進口1200噸的原汁為目標，換算下來需擴大採購至3600噸，盼透過酸甜的檸檬芬芳讓大陸消費者喝到台灣小農對作物的情感。1060411
(中央社)
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