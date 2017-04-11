國際特赦組織：中國執行死刑 領先全球
國際特赦組織今天發表年報，估計中國大陸去年處決人數「數以千計」，仍是全球執行死刑最多的國家，且相關數據被視為國家機密，與中國大陸政府聲稱提高刑事司法透明度背道而馳。
英國廣播公司（BBC）中文網報導，國際特赦組織（Amnesty International）秘書長謝蒂（Salil Shetty）說，「中國希望成為世界領袖。在執行死刑方面，中國領先全球。」
國際特赦組織數據顯示，扣除中國大陸，2016年全球一共執行1032宗死刑。國際特赦組織估計，在中國大陸被處決的人數高於這個數字。
報導說，中國大陸政府雖聲稱要提高刑事司法制度的透明度，但國際特赦組織批評中國大陸政府仍將死刑數字視為國家機密。
國際特赦組織東亞區主任軻霖（Nicholas Bequelin）說，中國大陸政府聲稱在死刑方面有進步，也在改善司法制度。現在國際社會應該要求中國大陸做一件簡單的事，「不再（把死刑統計數字）當作國家機密」。
中國大陸政府2013年推出「中國裁判文書網」，宣稱是開放透明的重要一步。但國際特赦組織比較中國裁判文書網及媒體報導發現，中國裁判文書網提供有關死刑的數目比媒體報導低得多，未能反映真實情況。
國際特赦組織指出，根據陸媒報導，2014至2016年間最少有931人被處決，但中國裁判文書網只提供85人的案件資料。
國際特赦組織分析，中國大陸與其他國家一樣，被判死刑的罪犯大多貧窮且教育水準低。2011至2016年期間，中國大陸最高人民法院批准處決701人，其中4%是維族人，比整體人口比例高很多。1060411
(中央社)
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