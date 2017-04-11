爵士扳倒勇士 拚NBA季後賽西區第4種子
正在爭奪NBA西區季後賽第4種子地位的猶他爵士，今天以105-99扳倒全聯盟戰績最佳的金州勇士，中斷勇士的14連勝。
在後衛希爾（George Hill）與法國高塔戈柏特（Rudy Gobert）17分18籃板帶領下，爵士和洛杉磯快艇在西區季後賽第4種子之爭，同以50勝31負的戰績並駕齊驅。
快艇今以125-96摧毀休士頓火箭。
勇士已取得季後賽所有主場優勢，因此教頭柯爾（Steve Kerr）謹慎調度隊中主將的上場時間，除了湯普森（Klay Thompson）未上場，柯瑞（Stephen Curry）在前3節砍下28分後，第4節坐在板凳觀戰。
末節最後關頭戰況膠著之際，柯爾更把幾位先發主力調下場，由替補球員挑大樑，磨練他們的應變能力，以增加季後賽的戰力深度。
柯爾說：「我只想保持Steph（柯瑞）平日的打法，但不想讓他打到比賽終了。他第3節都在場上，打得很棒，命中率精準...你知道季後賽週六或週日即將開戰，因此沒有道理讓他回到場上。」
傷後復出第2戰的勇士4巨頭之一杜蘭特（Kevin Durant），得到16分、10籃板及6助攻。1060411
(中央社)
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