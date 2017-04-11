六福村跨界合作 共創樂壇星盛事
【絕對音樂‧絕對星盛事-2017 hito流行音樂獎頒獎典禮】是國內唯一由電台主辦的音樂頒獎典禮，更是現今華語音樂樂壇上的年度盛會。六福旅遊集團連續第二年與主辦單位Hit FM攜手合作，期望將音樂藝術的價值，與美好的藝文表演推廣給更多人知道。此外，6月5日起至8月31日，憑【2017 hito流行音樂獎頒獎典禮】演唱會票根至六福村主題遊樂園，可享進場購票半價優惠！
六福旅遊集團是國內唯一跨足飯店、遊樂園、野生動物園、餐飲等事業的企業，秉持著doing good & better「實踐美好，只為更好」的集團理念，希望提供消費者多元與優質的服務體驗。
包含對音樂、藝術的發展全力支持，今年六福旅遊集團更擴大合作項目，包含活動記者會、慶功宴都在六福旅遊集團舉辦，眾星閃耀外，更提供超過百間的住房需求給海、內外的音樂創作者，讓遠赴而來參加活動的賓客，表演之餘亦能輕鬆享受五星級的服務及住宿環境。
另外為鼓勵民眾共襄盛舉，凡持【2017 hito流行音樂獎頒獎典禮】演唱會門票至六福村主題遊樂園，即可以半價優惠購買門票，輕鬆享樂一整天。優惠活動時間為6月5日至8月31日止，每張票根限購兩張六福村主題遊樂園門票，欲使用此方案需出示【2017 hito流行音樂獎頒獎典禮】演唱會門票票根。
(中時電子報)
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