婦輕生警及時救回 民眾臉書按讚

台南市警六分局喜樹派出所警員楊景舟、黃忠源，日前擔服巡邏勤務時，獲報南區黃金海岸有一名女子想跳海自殺。當員警趕到時，發現沙灘有一名女子正往大海走去，水已及膝蓋，立即呼喊，見女子沒有反應並繼續往大海走去，馬上下水將該女子拉回沙灘安撫情緒，並通知家屬帶回照顧。

事後，2名員警的救人行為，被民眾拍照並發佈在臉書，還說「感謝：灣裡派出所及喜樹派出所……及時救回一命…警察有你們真好」，獲得許多網友按讚肯定。

警方調查，該女子因與丈夫吵架後心情低落，揚言要尋短之後，即外出到黃金海岸跳海自殺。她的先生心急如焚地到處找尋，剛好有民眾發現黃金海岸有一名女子傷心流淚地往大海走去，研判是要尋短，立即打電話報案，員警及時救援，挽回寶貴一命。

(中時)