藥頭躲查緝 藏身3坪房仍被逮

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檢警在3坪大逮獲蔡嫌與謝姓女友等。（許素惠翻攝）

檢警起扣子彈等證物。（許素惠翻攝）

蔡姓藥頭兼改造槍枝，為躲藏警方查緝，和毒品通緝犯的謝姓女友躲在3坪大的房間，不料仍被檢警查獲。

蔡嫌從網路購買相關零組件，自行改造槍枝，檢警起扣90改造手槍2枝(含彈匣3個)、8釐米改造手槍1枝(含彈匣1個)、子彈13顆、槍機2支、微型車床1台、小型銑床1台等，以及一級毒品海洛因26.7g、二級毒品安非他命30.25g等證物。

蔡嫌把加工改造後的槍枝以3至5萬元售出，訊後被依違反槍砲刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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(中時)