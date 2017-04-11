南韓代總統：冷靜應對北韓挑釁
南韓代總統黃教安今天主持國務會議時表示，北韓可能以最高人民會議等紀念日為時機發起重大挑釁，南韓應冷靜堅決應對外交和安全問題。
南韓聯合新聞通訊社報導，黃教安表示，美國宣佈將就敘利亞化武問題採取軍事措施，導致軍事強國間的矛盾升級，並且全球經貿環境充滿不確定性。越是這樣的時刻，南韓政府和國民越要冷靜面對，確保相關工作萬無一失。
據報導，目前「美國即將炮擊北韓」等言論透過網路迅速擴散，黃教安的此番話，可能是為了消弭民眾的恐懼心理。
黃教安還指出，南韓軍方和外交、安全主管部門應在固若金湯的韓美同盟關係基礎上，加強對北韓警戒態勢。經濟主管部門要積極應對貿易保護主義抬頭等錯綜複雜的對外經濟形勢，把它對南韓經濟造成的影響降至最低。1060411
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。