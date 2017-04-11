南韓代總統：冷靜應對北韓挑釁

南韓代總統黃教安今天主持國務會議時表示，北韓可能以最高人民會議等紀念日為時機發起重大挑釁，南韓應冷靜堅決應對外交和安全問題。

南韓聯合新聞通訊社報導，黃教安表示，美國宣佈將就敘利亞化武問題採取軍事措施，導致軍事強國間的矛盾升級，並且全球經貿環境充滿不確定性。越是這樣的時刻，南韓政府和國民越要冷靜面對，確保相關工作萬無一失。

據報導，目前「美國即將炮擊北韓」等言論透過網路迅速擴散，黃教安的此番話，可能是為了消弭民眾的恐懼心理。

黃教安還指出，南韓軍方和外交、安全主管部門應在固若金湯的韓美同盟關係基礎上，加強對北韓警戒態勢。經濟主管部門要積極應對貿易保護主義抬頭等錯綜複雜的對外經濟形勢，把它對南韓經濟造成的影響降至最低。1060411

(中央社)