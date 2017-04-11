基隆翠湖遭濫挖 7人送辦

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位於國立基隆高中後方的「翠湖」，10多年前遭濫倒廢棄物，地主向環保局申請開挖清理獲准，但地主挖的卻是核定範圍之外的土地，遭勒令停工後又進場開挖，共7人遭移送法辦。

基隆市政府產業發展處長林青海今天表示，地主向環保局申請開挖清理廢棄物，3月24日開工後，挖的卻是核定基地範圍之外，市府5日派員前往會勘後即勒令停工，未料，隔了1天後又繼續開挖。

第三警分局長蕭惠珠表示，警方9日配合產發處前往現場會勘，當時明顯正在施工，待市府完成會勘記錄後，警方依違反水土保持法，帶回6名嫌疑人，另通知工地負責人到案說明，7名嫌疑人已在昨天移送地檢署偵辦。

林青海說，業者被勒令停工又偷挖，明顯「視公權力為無物」，由於現場證據必須保全，待取得檢察官同意後，市府將進場丈量開挖面積，無論如何，市府絕不容許濫墾山坡地，相關嫌疑人可依法處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科60萬元罰金。1060411

(中央社)