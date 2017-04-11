習近平看林鄭月娥 符合北京對特首標準
中國大陸國家主席習近平今天指林鄭月娥對國家和香港有心有力、有擔當，符合北京中央對特首的一貫標準。
習近平下午在北京中南海接見候任香港行政長官（特首）林鄭月娥時，作了以上表示。
他說，林鄭月娥成功當選特首，實至名歸，並重申北京中央堅持「港人治港」、高度自治的立場不變。
無線電視台報導，大陸全國人民代表大會常務委員會委員長兼中共中央港澳工作協調小組組長張德江、國家副主席李源潮等人在會晤現場。
今天較早時，林鄭月娥獲國務院總理李克強頒發國務院令，正式被任命為香港第5任特首，將於7月1日就職。1060411
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。