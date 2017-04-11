習近平看林鄭月娥 符合北京對特首標準

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中國大陸國家主席習近平今天指林鄭月娥對國家和香港有心有力、有擔當，符合北京中央對特首的一貫標準。

習近平下午在北京中南海接見候任香港行政長官（特首）林鄭月娥時，作了以上表示。

他說，林鄭月娥成功當選特首，實至名歸，並重申北京中央堅持「港人治港」、高度自治的立場不變。

無線電視台報導，大陸全國人民代表大會常務委員會委員長兼中共中央港澳工作協調小組組長張德江、國家副主席李源潮等人在會晤現場。

今天較早時，林鄭月娥獲國務院總理李克強頒發國務院令，正式被任命為香港第5任特首，將於7月1日就職。1060411

(中央社)