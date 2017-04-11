光隆營區滯洪池完工 解決車籠埔地區水患

立委何欣純（左三）視察完工的光隆營區滯洪池，盼徹底解決太平區車籠埔地區淹水問題。（林欣儀攝）

改善台中市太平區車籠埔地區淹水痼疾，立委何欣純日前協調國防部無償提供光隆營區土地設置滯洪池，最近完工，預計於汛期前啟用，相關單位11日特別召開說明，吸引近百民眾參加。

這座滯洪池面積約3.05公頃，滯洪量相當於25座標準游泳池，總工程經費3700萬，預計減少下游人口密集區淹水面積約5公頃、保護3000居民的生命財產安全，特別的是，其平常仍可作為軍事訓練使用。

何欣純表示，為解決太平車籠埔地區長年淹水的問題，3年前即邀集國防部、市府水利局協調，終於獲得軍方無償撥用土地設置滯洪池，未來此處將兼具治水和部隊訓練的雙重功能。此外，為徹底解決淹水問題，相關單位近年來也積極進行河道清淤、南邊溝護岸加高等工程。

(中時)