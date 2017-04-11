府：總統高度重視李明哲案 沒人在此事缺席

對李明哲遭中共以國安問題扣押，總統府發言人黃重諺今天表示，對於本案，總統非常關心並且高度重視，也要求政府各單位也盡一切努力保障李明哲權益，一切以確保李明哲人身安全為最優先，「政府一體，沒有人在這件事情上缺席！」

李明哲案發生至今政府始終低調以對，遭外界強烈批評，認為蔡英文對此案漠不關心，蔡政府也束手無策。總統府昨天出面反駁，強調政府都在努力中。

黃重諺表示，對於本案，總統非常關心並且高度重視，也要求政府各單位也盡一切努力保障李先生權益，一切以確保李明哲先生人身安全為最優先！而政府在這段期間無論是對家屬的關心協助以及與中國大陸方面的持續聯繫交涉，都全力投入，相關狀況總統也全程掌握。政府一體，沒有人在這件事情上缺席。

(工商)