大台南公車APP再升級，智慧BEACON更便利

下載人數超過15萬人次的大台南公車APP，最近結合Beacon藍芽微定位裝置改版升級，提供更豐富多元的即時資訊。（洪榮志攝）

大台南公車APP改版升級，搭配智慧BEACON更便利。（洪榮志攝）

大台南公車APP改版再升級！已超過15萬人次下載的大台南公車APP，最近結合Beacon藍芽微定位裝置，民眾在接近裝有Beacon的公車站，只要開啟APP即可獲得即時推播的虛擬智慧站牌到站資訊、路況改道、觀光景點、生活資訊等加值服務，享受更豐富多元的即時資訊。

台南市政府交通局局長林炎成表示，大台南公車APP自從推出以來，去年累計查詢人次已高達3200萬人次，下載人次也超過15萬，成為全台南最夯的一支APP程式。該局不斷改版新增功能，希望帶給民眾更優質的公車動態即時資訊服務。

林炎成強調，此次最新上架的Beacon功能，是一種體積小且成本低廉的藍芽訊息發送器，市府已在大台南地區佈設約4000組Beacon，其中裝設在公車相關設施有近1000處，只要民眾開啟APP，並接近裝有Beacon的公車站時，即可獲得多項新增免費加值服務。

林炎成還說，除了Beacon新功能之外，此次APP改版更推出全新的「票價查詢」、「路線規劃」介面，不僅讓查詢功能更完整、更便利，整體版面也大幅調整，較舊版更為美觀實用。

交通局為鼓勵民眾下載使用新版的大台南公車APP，即日起還特別加碼舉辦抽獎活動，在今年6月30日以前，每月都推出100元到1萬元面額不等的禮券供下載民眾抽獎，活動結束還將抽出最大獎項60吋液晶電視，獎品十分豐富，可至「臺南4G適居智慧城市」FB粉絲專頁查詢。

(中時)