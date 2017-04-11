畫出人生新起點 身障者合力創作巨畫

我要評比

畫出第二個家！伊甸基金會所屬萬芳啟能中心成立20周年，展出41名身障學員150件油畫、國畫與陶藝創作成果；其中有6人更克服身體局限，合力完成大型畫作「寶島挹翠」，展現對台灣的熱愛與繪畫熱情，令人讚嘆。

萬芳啟能中心於2004年轉型為日間照顧機構，提供身障者日間照顧服務，協助訓練生活自理與社會適應能力，同時首創美藝班、豐收班，辦理國畫、油畫、壓克力、陶藝等美藝技能課程，激發身障者潛力，迄今產出近千件作品。

今年適逢萬芳啟能中心成立20周年，今起於國父紀念館舉辦「福爾摩沙伊甸─身障畫家美藝展」，國父紀念館長林國章、台北市社會局專員孫淑文與伊甸副執行長林文賓共同見證開幕，並將數公尺高的「寶島挹翠」拼圖完成。

伊甸指出，「寶島挹翠」由6名身障學員，在老師黃國全指導下，克服身體的局限，經3個月時間合力完成，透過水墨生動揮灑，呈現中橫聞名中外的美景。

作者之一的阿秀，是中心首批栽培的身障畫家。由於中心早期以美藝技能訓練為主，阿秀爸爸帶著重度多重障礙的阿秀學習一技之長，不僅讓過去捨不得阿秀入住機構的爸爸有了喘息時間，阿秀也透過繪畫找到人生全新起點。

提筆創作時，阿秀因肌肉張力不協調、手容易忽高忽低，加上關節萎縮、變形，也讓她難以施力；但熱愛畫畫的她反而更賣力、認真，堅持畫畫迄今已將近20年，作品不僅超過數百件、參展經驗豐富，畫作也屢獲評審肯定。

「身障者用美藝打造第二人生！」伊甸指出，20周年畫展以「福爾摩沙」為創作主軸，展出41位身障學員共近150件油畫、國畫與陶藝創作，更突破純靜態形式，邀身障畫家現身表達創作想法，提供文化平權參與的機會。

此外，為落實「CRPD」精神，伊甸今年與科技輔具公司合作，以「語音導覽點讀筆」搭配「畫作口述影像」，讓身障者更全面、平等參與社會生活。展覽自即日起至19日，號召社會大眾到場欣賞身障者「跨越礙」的創作。

林文賓表示，萬芳啟能中心以身障者第二個家為期許，20年間服務近80名身障家庭，每人平均服務超過7年；中心特色服務「美藝技職創作陶冶」，未來將開發品牌概念文創產品、打造藝文展出空間，翻轉機構式的刻板印象。

(中時)