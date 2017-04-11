福林非營利幼兒園 明年要招生了！

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新竹市福林非營利幼兒園，預計今年6月完工，成為轄內第6所非營利幼兒園，11日市長林智堅視察施工品質，要求廠商如期如質完工。（郭芝函攝）

新竹市福林非營利幼兒園，預計今年6月完工，成為轄內第6所非營利幼兒園，11日市長林智堅前往視察，要求工程如期完工。（郭芝函攝）

新竹市福林重劃區孩子多，但幼兒園很少，經當地地主協議後，無償提供土地，交由市府打造非營利幼兒園「福林幼兒園」，預計今年6月完工，11日市長林智堅前往視察，他表示，完工後明年度將招收6個班級、180名學童，減輕家庭經濟負擔。

市府表示，「福林重劃區多功能會館（福林非營利幼兒園）」位於福林重劃區內，工程總樓地板面積877坪，為地上3層建物，未來規畫1、2層樓為非營利幼兒園，3樓教保研習中心，目前建物結構體工程已完成，後續則進行室內裝修、景觀植栽等美化作業。

市長林智堅指出，目前新竹市的非營利幼兒園，已有新科、陽光、高峰、建華，共提供420個名額，加上暑假將要招生的南寮非營利幼兒園，以及興建中的福林非營利幼兒園，總計有6間非營利幼兒園，上任2年多來，公立、非營利幼兒園明年共將增加916個就學名額，滿足家長托育需求。

他強調，新竹市是兒童城市，兒童人口比例高，14歲以下孩童佔總人口18％，上任後發現，新竹市公私立幼兒園比例約2：8，「公幼一位難求」，為拉近公私立幼兒園的差距，積極推動增設公立和非營利幼兒園，造福更多家庭。

教育處表示，福林非營利幼兒園硬體由福林重劃會無償提供，6月底完工後移交市府，辦理後續招生事宜，預計招收6班、180名學童，收費部分則介於公幼、私幼之間，家長負擔70％，其餘由政府補助，弱勢家庭優先入學。

(中時)