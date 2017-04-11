跆拳道少女國手葉妍欣 目標亞、奧運
17歲的竹山鎮女兒葉妍欣，在跆拳道領域戰績輝煌，勇奪2017年第9屆亞洲青少年跆拳道錦標賽、暨中華代表隊選拔賽女子組59公斤級第1名，入選國家代表隊，她目前在世界青少年選手排名第2，即將代表台灣出征，未來目標設定在亞、奧運。
葉妍欣目前就讀義峰高中2年級，從小學1年級就開始學跆拳道，曾遭遇挫敗、灰心，還經歷少女情懷的短暫迷惘；但是，在父親葉哲奇、教練朱建安的激勵下，她把心思放在道場，踢遍天下，成果斐然！
葉妍欣在小6時，贏得全國青少年跆拳道錦標賽冠軍，此後連戰皆捷，迄今4年連續在這項全國賽事奪冠；國際賽事部分，在大陸、韓國分別舉行的公開賽都奪金牌，今年在加拿大舉行的錦標賽獲得銀牌！
竹山鎮長黃丹怡，11日頒獎表揚葉欣妍，南投縣體育會總幹事洪銘惠、退休校長謝再智等人，都到場為她加油打氣；黃丹怡鼓勵她全力以赴，為台灣爭光，並且開拓屬於自己的道路，過一段不悔的青春。
朱建安表示，目前，正積極訓練葉妍欣備戰，到哈薩克參加2017亞洲青少年跆拳道錦標賽，希望再創佳績；未來目標則設定在亞、奧運，相信經過積極不懈的努力，有一天葉妍欣會挺進奧運，用跆拳道讓世界看見台灣！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。