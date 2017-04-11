跆拳道少女國手葉妍欣，目標亞、奧運

跆拳道國手葉妍欣，即將赴哈薩克參賽，未來目標亞、奧運。（廖志晃攝）

竹山鎮長黃丹怡（中）等人，為葉妍欣加油，鼓勵她為國爭光。（廖志晃攝）

17歲的竹山鎮女兒葉妍欣，在跆拳道領域戰績輝煌，勇奪2017年第9屆亞洲青少年跆拳道錦標賽、暨中華代表隊選拔賽女子組59公斤級第1名，入選國家代表隊，她目前在世界青少年選手排名第2，即將代表台灣出征，未來目標設定在亞、奧運。

葉妍欣目前就讀義峰高中2年級，從小學1年級就開始學跆拳道，曾遭遇挫敗、灰心，還經歷少女情懷的短暫迷惘；但是，在父親葉哲奇、教練朱建安的激勵下，她把心思放在道場，踢遍天下，成果斐然！

葉妍欣在小6時，贏得全國青少年跆拳道錦標賽冠軍，此後連戰皆捷，迄今4年連續在這項全國賽事奪冠；國際賽事部分，在大陸、韓國分別舉行的公開賽都奪金牌，今年在加拿大舉行的錦標賽獲得銀牌！

竹山鎮長黃丹怡，11日頒獎表揚葉欣妍，南投縣體育會總幹事洪銘惠、退休校長謝再智等人，都到場為她加油打氣；黃丹怡鼓勵她全力以赴，為台灣爭光，並且開拓屬於自己的道路，過一段不悔的青春。

朱建安表示，目前，正積極訓練葉妍欣備戰，到哈薩克參加2017亞洲青少年跆拳道錦標賽，希望再創佳績；未來目標則設定在亞、奧運，相信經過積極不懈的努力，有一天葉妍欣會挺進奧運，用跆拳道讓世界看見台灣！

(中時)