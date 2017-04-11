陸網民怒華人遭聯航歧視 醞釀抵制

同機乘客布利吉斯（Tyler Bridges）4月9日拍下了這名華裔醫生被強拖下機的畫面。（圖/美聯社）

聯合航空（United Airlines）機位超賣，一名男乘客被強拖下機的消息傳遍世界，成為最熱門的話題。但是在中國，引燃廣大網民怒火的是，這位滿臉流血的醫生是亞裔。許多人認為，由於他的族裔，才受到這種待遇。

據據《華盛頓郵報》（The Washington Post）11日報導，同機的乘客布利吉斯（Tyler Bridges）說，他當時大叫︰「我會被挑上，是因為我是華人」（I’m being selected because I’m Chinese）！」而這段話經翻譯後，在中國社群網路上熱傳。

到周二下午，這話題已在新浪微博上吸引8,500萬網民圍觀，並有5.6萬則留言，成為今天最熱門的話題。而微信上已熱傳，要大家聯合抵制聯航。

「聯航只是隨機選中亞洲人嗎？這顯然是種族歧視，」名為@Rhando_hiclarie的用戶寫道，「聯航是超級垃圾」。

(中時電子報)