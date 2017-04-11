NBA》羅培茲成隊史得分王 林書豪發推慶賀

羅培茲此役斬獲25分，成為籃網隊史得分王。(美聯社)

羅培茲成籃網隊史得分王，林書豪發推特慶賀。(截自推特)

林書豪11日率籃網強碰塞爾提克，雖然以114比105、9分之差落敗，不過這一天卻成了陣中主力戰將、在籃網邁入第9年布魯克羅培茲的大日子！單場斬獲25分的他，正式以10444分躍居籃網隊史「得分王」，林書豪也不忘發推道賀，以「超棒的成就！」祝福「Brook-lin連線」的最佳戰友。

此役羅培茲前3節斬獲18分，差5分就能破B.威廉斯(Buck Williams)的10440分隊史紀錄。但他第4節剩7分鐘時回到場上，卻苦等不到進攻機會，此時豪哥挺身支援，先在剩4分32秒時，送出助攻讓羅培茲完成3分打平紀錄。接著羅培茲自食其力，下一波進攻再度接獲豪哥傳球，翻身跳投射進破紀錄的2分球。

《紐約郵報》報導，能與眾多前輩們在籃網隊史留名，羅培茲深感光榮，樂得直言「這是莫大的榮耀」，好夥伴達成偉大成就，豪哥也與有榮焉，「如果要用一個字形容他，那就是『穩定』，要完成這件事情，相當需要穩定性，必須在每場比賽都能維持表現。而他就是這樣的人，很替他感到開心！」

(中時電子報)