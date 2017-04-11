不再紙上談兵 台科大與日本師傅蓋木屋

我要評比

台科大校長廖慶榮（右六）、德島縣副縣長熊谷幸三（右五）共同見證雙方合作成果。（台科大提供）

台灣少見的木構造建築。（台科大提供）

學生也能全程觀摩學習獨特木構建築技法。（台科大提供）

與日本師傅一起蓋木屋！台灣科技大學與日本德島縣合作，在校內建造「永續智慧校園資訊展示中心」，由日方捐贈木料、派專業師傅來台傳授榫接與材料處理技術，學生全程見習日式獨特木構建築技法，不再只是「紙上談兵」。

木構屋主體由德島縣負責設計與施作，概念設計與地基、屋頂、機電設計整合、施作則由台科大與業界共同完成。使用木料多為德島杉木，為台灣少見。德島副縣長熊谷幸三也親赴台科大，共同見證德島木材與台科大合作成果。

台科大指出，德島杉採用「枯葉乾燥」的乾燥法，採伐後會讓樹葉附著、並放置山中數月，使其慢慢乾枯，可產生美麗色澤、減少乾裂，相較將材料放進機器乾燥，更能大幅降低二氧化碳排放量，展現節能減碳、永續發展概念。

台科大校長廖慶榮表示，「永續智慧校園資訊展示中心」採用日本德島縣具備完整材料生產記錄的木材，供師生就木材採伐、加工、組裝構築、使用等階段，檢視木構造屋的碳足跡、營造技術、維護保養、建築設計教學機會。

他指出，學生除了參與打地基、組裝木頭結構、室內裝修，直至屋頂鋪設等完整建造過程，也可以協助工程記錄，並於現場觀摩日籍師傅先進榫接構法、工法與材料處理技術，未來甚至有機會赴日實習，向日本師傅學功夫。

「平常想看也看不到，很難得！」台科大建築所學生翁郁琇說，教科書裡的內容難以咀嚼、背誦，但實際參與建造房屋過程，並透過現場見習、動手做，一下子就能理解吸收，也可以親眼見識牆內隔音、防水設備等內部結構。

台科大建築所學生徐瑋廷也說，過去在課堂上大多只是畫圖，實地參與現場施工後更了解施作流程，更難得可向日本師傅學習台灣少見的木構工法。

台科大指出，永續智慧校園資訊展示中心將逐步安裝智慧電表、燈光控制，並展示全校能源使用即時狀況與統計資料，成為永續智慧校園資訊展示場所，培養師生永續發展觀念，並將作為綠能、創意生活等教學研發成果場域。

(中時)