補助沼氣發電 環保署砸2億

德國進口的新型沼氣發電設備系統，整套要價3000多萬元。(資料照，楊騰凱攝)

政府推動沼氣發電，但飼養的豬隻頭數須達到5000頭以上才較有發電經濟效益，台灣飼養2000頭以下的小型畜牧場占了93.8％，導致政策推動困難。對此，環保署首度推動補助，盼大型畜牧場集運小型畜牧場的糞尿來資源化利用，每案最高可得5000萬元補助。

環保署表示，大型畜牧業者每集運處理小型畜牧場200頭豬的糞尿，就補助100萬元來設置厭氧及發電、集運處理、資源利用的設備以及建置運作的體系，協助小型畜牧場收集處理的養豬頭數越多，補助也越多，每案補助金額最高達5000萬元，依縣市財力分級不同，環保署最高可補助到3500萬元，其餘由地方政府分擔。

環保署水保處副處長劉瑞祥表示，畜牧糞尿資源化利用有3種途徑，一是厭氧發酵沼氣用來發電，沼渣沼液作為農地肥分使用；二是畜牧糞尿依農業事業廢棄物再利用管理辦法進行再利用；三是經處理至符合放流水標準，經水污染防治許可核准後，放流水作為澆灌水的資源利用。

劉瑞祥指出，環保署希望業者優先投入沼氣發電，但另兩種資源利用也在補助範圍內，可計入資源利用率，政策已獲署長李應元批准，近日就會下達生效。

環保署表示，初步估計今年至明年要投入2億元補助費，可集運處理4萬頭豬糞尿，每年發電200萬度、減少4萬公噸二氧化碳當量，及有機污染量110萬公斤。至於飼養牛者，環保署也會參照前述飼養豬隻補助情形，每集運處理小型畜牧場50頭牛的糞尿，補助案件金額100萬元給地方政府協助設置集運處理、資源利用的設備以及建置運作的體系。

(中時)