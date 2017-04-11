拉近城鄉學童競爭差距，南市社會局推希望小屋

台南市社會局輔導成立希望小屋，提供偏鄉弱勢家庭孩子們學習烹飪等才藝的機會。（洪榮志翻攝）

台南市政府社會局在全市5個偏鄉兒少社區照顧據點成立希望小屋，提供免費的音樂、藝術及英語課程，希望提升偏鄉弱勢兒少的自信心，提高翻轉宿命的機會。

社會局統計，偏鄉弱勢學童家中的教育資源不足比例達71.5%，與優勢學童相比相差16倍以上。偏鄉地區的弱勢家庭子女，除因經濟困難有吃飽穿暖的基本需求問題外，在教育上及文化上的刺激更是缺乏，嚴重影響兒少在自信及軟實力上的培養。

有鑑於此，社會局從2012年起在全市開辦25個兒少社區照顧據點，結合社區提供弱勢家庭兒少課後陪伴及團體活動，並建構社區主動關懷的網絡，降低兒少偏差行為的發生後，2015年9月起進一步在5個偏鄉兒少社區照顧據點成立希望小屋，提供音樂、藝術及英語的學習機會，希望提升偏鄉弱勢兒少的自信心，目前已有100名弱勢學童參與才藝學習。

(中時)