提供舞台展才藝 希望小屋學童更有自信
台南市社會局輔導成立希望小屋，不僅提供偏鄉弱勢學童學習才藝的機會，還設法提供才藝展演的舞台，希望擴大學習的動力。其中，西港區希望小屋美術班參加經濟部水利署的繪畫比賽，有6位小朋友獲獎，不僅成為比賽的大贏家，也讓孩子們更有自信。
西港區希望小屋美術班的小朋友們，主動報名參加水利署主辦的「潛進防陷‧希望無限」繪畫比賽，在17幅獲獎作品中，國中盧淑庭、國小高年級黃芯瑜、謝春慧、曾柏珺及國小中年級謝麗玲、李芷熒等6人，分別獲得優選及佳作。當孩子們站上舞台領獎的那一刻，臉上都綻放出自信的笑容。
(中時)
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