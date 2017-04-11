聯航挑亞裔乘客拖下機 歌手嗆：請我都不搭

藍奕邦曾和張學友、陳奕迅等天王合作。（圖／取材自藍奕邦臉書）

美國聯合航空9日晚間因機位超賣，用粗暴手段把已登機的一名亞裔男乘客強行拖下機，畫面一曝光，引發輿論譁然，香港歌手藍奕邦也在臉書怒斥聯航歧視亞洲人，痛批「請我我也不搭。」

創作歌手藍奕邦音樂才華出眾，曾和張學友、劉德華、陳奕迅等大咖合作，還獲劉德華賞識後擔任專輯監製。今他在臉書分享聯航強拖乘客下機的新聞，開轟「聯合航空，拜拜！尤其係仲要揀亞洲人欺負（尤其總要挑亞洲人欺負）！以後請我都唔（不）搭。」

另外，台灣藝人陳建州（黑人）也為此發聲，直呼太誇張，穆熙妍見狀也痛批是種族歧視，怒喊：「把UA往死裡告，從此UA一生黑。」

(中時電子報)