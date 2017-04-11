久病不癒產生憂鬱 醫師：培養興趣能解決
憂鬱症患者因為情緒問題，容易增加自己與家人間的摩擦，若同時患有需靠藥物控制的慢性疾病，更可能因拒絕服遵從醫囑，導致疾病控制狀況差。醫師指出，民眾可藉由培養興趣，像是賞畫、作畫，不僅增加與人接觸的意願，心靈也能獲得舒緩，有助於疾病的控制。
書田診所新陳代謝科主任洪建德說，部分糖尿病患者，因為每天都要嚴格控制飲食、定時服藥，病情卻又無法根治，導致漸漸出現憂鬱症狀，並對醫囑愈來愈不服從、疾病也愈來愈不受控制，如此的惡性循環，造成身體狀況每下愈況；樂愛畫畫的他，常建議該類型患者培養自身興趣，像是先從單純的看畫開始，慢慢進步到懂得賞畫，最後甚至願意拿起筆開始作畫，如此一來，「患者將願意走到戶外、接觸陽光和人群，精神狀態能大幅改善，進而增加醫囑服從性。」
洪建德過去曾收治一名患者，因苦勸讀醫的兒子赴日進修、遭斷然拒絕後，漸漸出現憂鬱症狀，除了原有的三高控制藥物外，也開始服用憂鬱藥物；在他建議下，開始學習賞畫、作畫，憂鬱症狀明顯好轉，更在10年前完全擺脫藥物，至今一切正常。
書田診所今起至本月25日，於診所地下1樓舉辦洪建德的個人畫展，免費供外界欣賞。
(中時)
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