奧塞30周年巡迴展 六福萬怡邀享法國藝術餐宴
法國奧塞美術館首度來台巡迴，展示69件世紀典藏畫作，總保值超過150億！台北六福萬怡酒店成為大展唯一指定酒店，並同步推出『奧塞美術之旅』住房專案，入住賓客可免費獲得大展門票及經典畫作明信片，輕鬆暢遊法國奧塞美術館的經典館藏之美！並獨家與奧塞美術館合作，於4月20日至6月9日期間在酒店大廳，設置美術館拍照立體裝置，與多款特展限定商品陳設，讓民眾不用出國就可以在國內享受到藝術饗宴，感受19世紀西洋藝術之美！
奧塞巡迴台灣唯一指定 台北六福萬怡酒店 世紀大展門票限量150組 只送不賣！
台北六福萬怡酒店於2015年底全新開幕，座落南港三鐵共構區。除了多元精緻的服務體驗外，在客房內及廊道等公共區域更加入文創巧思，融合在地設計師藝術創作展示，館內收藏了30件左右的藝術品，包含彭泓智先生的太極二十四式及藝術家吳東勳先生的巨大雕塑Bubble Man，讓飯店不只是飯店，傳遞美學思維之餘，更成為文化傳遞的重要平台。
即日起自7月30日止，入住台北六福萬怡酒店『印象左岸奧塞美術之旅』住房專案，除可享有五星級的敘日全日餐廳早餐及全天候的行政樓層餐飲禮賓服務之外，還可免費獲得【印象‧左岸–奧塞美術館30週年大展】門票及明信片(份數依入住人數贈予)，限量150份，送完為止。詳情請上台北六福萬怡酒店官網查詢。
(中時電子報)
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