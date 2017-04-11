蔡總統高度重視李明哲案 府：要求政府各單位努力

針對民進黨前黨工李明哲遭中國大陸以「危害國家安全」拘留。總統府發言人黃重諺表示，總統非常關心並且高度重視，也要求政府各單位也盡一切努力保護李先生權益，一切以確保李明哲先生人身安全為最優先！

對於外界批評政府援救不力。黃重諺強調，政府在這段期間無論是對家屬的關心協助以及與中國大陸方面的持續聯繫交涉，都全力投入，相關狀況總統也全程掌握。政府一體，沒有人在這件事情上缺席。

(旺報)