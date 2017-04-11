中國金控半小時暴跌80％！遭大股東抵押或機構斬倉
今（11）日上午10時左右，在港股上市的中國金控急速下跌，成交股數達20.2億股，股價最多跌85％，至0.019港元，創近3年新低，目前暴跌原因不明。
騰訊財經報導，香港民眾證券董事總經理郭思治表示，中國金控遭遇突襲「斬倉」，極有可能因為大股東抵押所持股票而致。截至11點45分，中泰國際證券、富昌證券以及長江證券經紀香港為3大主要凈賣出機構，逾5億股，占總交易量的10.59％。
報導稱，和上個月底股價一日內暴跌9成的輝山乳業不一樣，中國金控本身並沒有太多負債，主要還是大股東股票質押導致。
中國金控於2017年3月公布的2016年年報顯示，公司淨虧損較去年同期擴大11.28倍至約5.21億港元，每股虧損0.0764港元，收益較去年同期減少7.9％至9,329.2萬港元。
中國金控原名「從玉農業」，此前主營農業。從2016年開始，公司相繼開展放債業務和網路融資業務。2016年年報顯示，中國金控正積極開拓大陸融資租賃及香港證券買賣、經紀及證券咨詢服務。
(工商)
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