甩脫「百年孤寂」 人瑞與幼兒復活節尋蛋同樂
高齡100歲的任郭奶奶居住在大安區，丈夫、兒子因病相繼過世，女兒也遠嫁國外，日復一日陪伴她的只有電視機。午夜夢迴彷彿回到丈夫健在且兒女孩提時期，那是她人生當中最快樂時光，但醒來後發現自己孑然一身，備感孤寂哀傷。
華山基金會長期提供關懷訪視、年節關懷、物資協助等服務，奶奶漸露笑容。今日參加東門國小附設幼兒園舉辦「愛老人動起來」復活節趣味活動，由150位幼稚園學童陪同任郭奶奶等6名人瑞長輩，一起繪製象徵新生的彩蛋並進行尋蛋競賽。
任郭奶奶說：「今天真的好開心，好久沒有看到這麼多可愛的小朋友，想起從前我自己在學校的時光！」並隨即唱起一首日本民謠給予小朋友祝福，小朋友也表演可愛的台語童謠舞蹈獻給人瑞爺奶，讓長輩們提前歡度暖心的復活節時光。
華山基金會服務三失(失能、失智、失依)長輩，目前已在全台成立377個愛心天使站，服務約21,000位長輩，而台北地區服務的獨居長輩近900位，目前常年服務經費募集中，每月1250即可幫助弱勢長輩溫暖一整年，盼大眾伸出援手支持。
「送愛到家-因為有您」認助弱勢長輩計劃。愛心專線：(02)2391-9909張小姐。
(中時)
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