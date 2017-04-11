羅力二軍先發3局挨2轟 富邦再見保送輸獅
富邦悍將上周好不容易終止9連敗低潮，本周起包括先發洋投羅力、後援投手林晨樺、郭勝安幾名傷兵都可望陸續歸隊，解決開季「投」痛狀況，然而羅力、郭勝安今天（11日）在二軍出賽表現不盡理想，富邦二軍終場6比7遭統一獅二軍逆轉。
羅力今年開季因腹肌拉傷，至今還未出賽，富邦總教練葉總日前也提到，羅力的缺陣是球隊連敗的主因之一，而他狀況好轉後，本周末預計就能重回先發輪值，今天先到二軍先發找回比賽感覺。
富邦二軍今天在屏東棒球場交手統一二軍，羅力主投3局，被敲5支安打，投出2次保送，其中在2局下被劉芙豪（2分炮）、吳國豪轟出「背靠背」全壘打，失3分。之後林晨樺中繼1局無失分、新秀左投陳仕朋中繼4局失2分，送出3K。
前8局打完富邦還以6比5領先，9局下郭勝安登板，連續被敲2支安打失分，四壞球保送蘇智傑後，再被高國慶敲出安打，滿壘的局面下，郭勝安投出再見四壞保送，獅隊獲勝。
獅隊此戰排出林其緯先發，主投5局，被擊出7支安打，投出3次保送，另發生7次暴投，失掉6分都是自責分，之後蔡萬霖、邱子愷、傅于剛輪番登板無失分。
(中時電子報)
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