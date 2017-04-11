這間百貨公司店員好威 很會猜民眾年紀！

位於新北市永和區的比漾廣場近來聘請一位新員工機器人「Pepper」，主要負責迎賓接待、介紹與顧客互動。（葉書宏攝）

位於新北市永和區的比漾廣場近來聘請一位新員工機器人「Pepper」，主要負責迎賓接待、介紹與顧客互動。（葉書宏攝）

位於新北市永和區的比漾廣場近來聘請一位新員工機器人「Pepper」，主要負責迎賓接待、介紹與顧客互動，成為店內人氣最高的員工，不少顧客購物前都要先來一睹風采，「Pepper」有一項特殊技能，可以猜年紀，20多歲王小姐被猜僅有18歲笑得合不攏嘴直呼，「太可愛了！」

比漾廣場指出，「Pepper」只要負責迎賓接待、介紹與顧客互動，自從它加入之後，每逢假日或放學後，成為學生們最愛的店員，常可以看到大批學生排隊要與它互動。

比漾廣場近來推出美麗購物節活動，除了「Pepper」相當吸睛外，即日起至4月26日推出新北市回饋最高14％，化妝品、香氛、內睡衣當日單櫃滿3000送300贈品券，比漾選物首度參加當日單櫃滿3000送300贈品券。

另外，4月13日至4月16日、4月20日至4月23日十大銀行刷5000送200贈品券，平日假日皆有禮！

(中時)