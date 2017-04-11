這間百貨公司店員好威 很會猜民眾年紀！
位於新北市永和區的比漾廣場近來聘請一位新員工機器人「Pepper」，主要負責迎賓接待、介紹與顧客互動，成為店內人氣最高的員工，不少顧客購物前都要先來一睹風采，「Pepper」有一項特殊技能，可以猜年紀，20多歲王小姐被猜僅有18歲笑得合不攏嘴直呼，「太可愛了！」
比漾廣場指出，「Pepper」只要負責迎賓接待、介紹與顧客互動，自從它加入之後，每逢假日或放學後，成為學生們最愛的店員，常可以看到大批學生排隊要與它互動。
比漾廣場近來推出美麗購物節活動，除了「Pepper」相當吸睛外，即日起至4月26日推出新北市回饋最高14％，化妝品、香氛、內睡衣當日單櫃滿3000送300贈品券，比漾選物首度參加當日單櫃滿3000送300贈品券。
另外，4月13日至4月16日、4月20日至4月23日十大銀行刷5000送200贈品券，平日假日皆有禮！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。