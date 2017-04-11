世界級演唱會 維安出動偵爆犬
酷玩樂團今明兩天，中壢區青埔高鐵站前廣場前辦理演唱會，中壢警方委請新北市政府警犬隊，出動10人、6隻偵爆犬進行維安勤務。
酷玩樂團11至12日在中壢區青埔高鐵站前廣場前辦理演唱會，中壢警方有鑑於新型態的防恐怖主義興起，並且在世界地趁機作亂，特別委請新北市政府警察局警犬隊，出動10人、6隻偵爆犬進行維安勤務。
由於犬隻不同於人類的生物特性，對於特定氣味是人類嗅覺的百倍以上，因此這次偵爆犬任務範圍，以搜尋爆裂物為主、可疑物品為輔；規劃在觀眾入場前支援場檢任務，針對整個場地可疑處所、物品、周邊暗角等處所進行偵蒐嗅察；場檢任務結束後再至4個進出口支援旅客安檢。
高鐵捷運周邊及活動場地，均安排有刑警進駐蒐證查察，再透過會場周邊警力規劃，結合會場保全、志工等，預防人群推擠、踩踏事件發生，提高維安等級。1060411
(中央社)
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