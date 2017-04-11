要設轉運站 民代憂浪費資源

交通部官員今天南下彰化視察鹿港國家歷史風景區交通建設計畫，不過有議員認為，鹿港轉運站設小吃及百貨公司會影響觀光。

鹿港選出的國民黨籍立委王惠美則指出，轉運站量體過大，恐怕會影響周邊民眾生活，呼籲交通部再考量；不過縣府工務處處長林漢斌說明，轉運站土地為公有，設在此處可在最短時間內解決交通問題。

彰化縣政府向中央爭取設立鹿港國家歷史風景區計畫，交通部次長祈文中今天率領公路總局等相關部會官員，南下了解國家歷史風景區內規劃的綠色交通計畫，包括彰化縣長魏明谷、縣府工務處處長林漢斌、民進黨籍立委陳素月、國民黨籍立委王惠美等人也都參與今天的視察行程。

魏明谷一行人先前往計畫中的鹿港轉運站所在土地進行會勘，彰化縣長魏明谷說明，鹿港鎮內沒有高速公路，也沒有火車站，鎮內的街道狹小，為了解決交通問題，縣府規劃在鹿港鎮的中正路及建國路口設立鹿港轉運站，同時開闢及拓寬道路，規劃動態停車資訊系統以及快捷綠能巴士等。

不過國民黨籍的彰化縣議員涂淑媚質疑，鹿港轉運站地點就在最熱鬧的市區旁邊，而且轉運站還計畫設有小吃以及百貨公司等，但遊客來到鹿港就是要品嚐在地小吃以及到老街觀光，認為轉運站設在這裡是資源浪費。

鹿港選出的國民黨籍立委王惠美則說，轉運站樓高10層，站體過大，她擔心會引發附近居民的反彈，呼籲交通部慎重考量。

不過林漢斌則指出，現有的設站地點都是公有地，如果真的要興建轉運站，可以花費最少的時間完工，解決鹿港當地的交通問題。1060411

(中央社)