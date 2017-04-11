院會議程無共識 藍綠爆口角

藍綠立院黨團今天因排院會議程，在程序委員會爆發口角。國民黨團提出不得開放瘦肉精美豬及核災食品等建請案，遭綠營以人數優勢否決，雙方互控對方不理性。

立法院朝野黨團今天在程序委員會排定14日立法院第9屆第3會期第9次院會議程，將時代力量黨團所提的，在原能會及台電未提出安全評估報告且經立法院同意前，不得繼續施作核二廠廠護箱裝載池改為用過燃料貯存空間申請案之建請案列為討論事項第一案。

其後是民進黨團所列的「志願士兵服役條例」、「毒品危害防制條例」、「票券金融管理法」、「菸酒稅法」等部分條文修正草案及親民黨團所提的，要求政院及試院2週內提出年改後財務精算及衝擊影響評估報告之建請案。

另外，國民黨團也針對議程提出，蔡政府不得同意開放瘦肉精美豬進口、維持現行禁止日本福島鄰近5縣市食品輸台限制、蔡政府應重新提出務實穩定供電的能源政策等建請案，以及審查「反族群歧視法草案」等4案。

國民黨立委李彥秀表示，類似的提案國民黨已經提了3、4次，排了好幾個星期，相信國人的食品安全是不分藍綠的，盼民進黨莫在程序委員會用多數否決，讓食安、能源這關乎國人民生的議題，有機會在院會理性討論，讓國人知道各政黨看法。

但因民進黨團提出異議，本週程序委員會輪值召委段宜康裁示表決處理，引發藍委抗議。國民黨團總召廖國棟說，不能用表決，要否決也要在院會否決，不能在程序就否決。民進黨立委吳焜裕說，食安要理性討論，但國民黨的陳述就不理性。

最後，民進黨以8票反對對國民黨的7票贊成，否決將國民黨團所提的4個提案列入立法院第9屆第3會期第9次院會的討論事項中。1060411

(中央社)