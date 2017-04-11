眼針可緩解眼疾 血管密佈要小心
民進黨團總召柯建銘今天被發現有「熊貓眼」，原來是針灸導致。醫師說，「眼針」可治眼部病變，活化視神經，但眼精很多細小血管，容易扎到、瘀血，民眾應循專業醫師治療。
民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘上午在立法院議場時，被媒體右眼紅腫一片。柯建銘受訪時表示，上禮拜六發現眼睛有黃斑，用針灸治療，當時就從頭部開始插很多針，但是插到眼睛附近時，因血管密布，難免插到血管、微血管，造成瘀血。
中醫針灸有眼眶內針法，可治療黃斑部病變，是將長針經由眼部的睛明穴、球後穴通過眼眶與眼球間的軟組織空隙達到眼球後方。
專精針灸的長安醫院中醫科主治醫師鄭鴻強受訪時表示，治療黃斑部病變是用特殊的針扎到眼球後方的「球後穴」，針會比一般針灸的針鈍一些。眼球周圍血管分布密集，且眼球是立體的，從眼眶進針時可能因為視線遮蔽，導致誤觸血管、引起出血、瘀青。
鄭鴻強說，這樣的瘀青是正常現象，針灸後導致的傷害約有7成是瘀青，但會自然代謝、消失，也不會有其他的疼痛或影響視力。
透過針灸，鄭鴻強說，除可治療黃斑部病變，也可處理近視、弱視、嚴重散光、視神經病變等問題，用針灸活化視神經，讓視力品質恢復，或舒緩用眼太多的疲勞、病變。
不過，鄭鴻強也說，民眾若要靠針灸治療或舒緩，一定要找合格的專科醫師，不要貿然聽信坊間達人或不明來歷的醫師，以免受害。1060411
(中央社)
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