粗暴拉華裔男下機 旅客批暴力行為

美國聯合航空9日將一名乘客強行拖下機，過程粗暴；台灣即將搭機旅客痛斥暴力行為，並強調「不應該、不應該」，航空公司要自己反省。

美國聯合航空周日晚將一名乘客強行拖下機，過程粗暴不堪，令人駭異，聯航在乘客均已登機的情況下，因為有自家機組員須搭機，徵求乘客自願下機不成，經電腦隨機抽籤後，要求這名被選中的男子下機，但這名疑為華裔的69歲男子不肯。

聯航報警後，3名航警強行將他拖下機，過程中男子濺血，警方稱他是撞到座椅扶手才受傷。機上乘客拍下影片上傳臉書與推特，讓聯合航空備受抨擊，一名施重手的航警也遭停職。

桃園機場一名準備搭機的先生，痛批美國航警的行為不當，不應暴力處理，而是要航空公司自己反省檢討，為何超賣！而不是拖人下飛機。

一名要飛日本的女子說，發生這樣的事匪夷所思，無法認同，這樣的行為除了要唾棄，還批評是「不應該、不應該」。1060411

(中央社)