粗暴拉華裔男下機 旅客批暴力行為
美國聯合航空9日將一名乘客強行拖下機，過程粗暴；台灣即將搭機旅客痛斥暴力行為，並強調「不應該、不應該」，航空公司要自己反省。
美國聯合航空周日晚將一名乘客強行拖下機，過程粗暴不堪，令人駭異，聯航在乘客均已登機的情況下，因為有自家機組員須搭機，徵求乘客自願下機不成，經電腦隨機抽籤後，要求這名被選中的男子下機，但這名疑為華裔的69歲男子不肯。
聯航報警後，3名航警強行將他拖下機，過程中男子濺血，警方稱他是撞到座椅扶手才受傷。機上乘客拍下影片上傳臉書與推特，讓聯合航空備受抨擊，一名施重手的航警也遭停職。
桃園機場一名準備搭機的先生，痛批美國航警的行為不當，不應暴力處理，而是要航空公司自己反省檢討，為何超賣！而不是拖人下飛機。
一名要飛日本的女子說，發生這樣的事匪夷所思，無法認同，這樣的行為除了要唾棄，還批評是「不應該、不應該」。1060411
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。